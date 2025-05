Fim Fiom e Uilm | sciopero nazionale dei metalmeccanici il 20 giugno

Il 20 giugno, i metalmeccanici uniscono le forze: Fim, Fiom e Uilm proclamano uno sciopero nazionale di 8 ore. In un contesto di crescente tensione nel settore industriale, questa mobilitazione rappresenta un forte segnale contro l'intransigenza delle controparti. Interessante notare come, in un'epoca in cui il lavoro flessibile è la norma, la richiesta di diritti e dignità diventi sempre più urgente. Prepariamoci a vedere il potere dei lavoratori in azione

Fim, Fiom e Uilm "per superare l'intransigenza delle controparti", nella trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, "rilanciano la mobilitazione e proclamano per il prossimo 20 giugno, 8 ore di sciopero nazionale con manifestazioni regionali in tutta Italia, rafforzando anche il blocco degli straordinari e delle flessibilitĂ ". "Le metalmeccaniche e i metalmeccanici - sottolineano i sindacati - sono uniti nella lotta per riconquistare il tavolo di trattativa e non si fermeranno finchĂ© non sarĂ riaperto il negoziato a partire dalla piattaforma presentata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fim, Fiom e Uilm: sciopero nazionale dei metalmeccanici il 20 giugno

Bonfiglioli, nuovi timori per lo stabilimento di Forlì. Fiom e Uilm: "Delocalizzazione verso l'India, no al ridimensionamento"

Bonfiglioli a Forlì affronta nuove preoccupazioni legate a un possibile ridimensionamento e delocalizzazione delle produzioni in India.

