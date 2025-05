Figlio del pusher rapito a Ponte Milvio | ex calciatore della Roma Primavera condannato a 16 anni

Un ex calciatore della Roma Primavera, Diaby Aboudramane, si ritrova al centro di un caso che scuote non solo il mondo dello sport, ma l’intera società. Condannato a oltre sedici anni per il rapimento di Danilo Valeri, l’episodio riporta alla luce il tema della violenza giovanile e delle sue radici. Un monito su come scelte sbagliate possano distruggere vite e carriere promettenti. La sicurezza in strada è un tema sempre più urgente.

Diaby Aboudramane è stato condannato a oltre sedici anni di carcere per aver rapito Danilo Valeri la notte del 23 dicembre 2022 a Ponte Milvio. Il complice, Osvaldo Gonzalez, ha ricevuto una pena a sei anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Figlio del pusher rapito a Ponte Milvio: ex calciatore della Roma Primavera condannato a 16 anni

Turista italiano di 28 anni rapito e torturato in un’abitazione a New York: la polizia arresta un uomo

Un turista italiano di 28 anni è stato rapito e torturato per quasi tre settimane in un appartamento di New York, prima di riuscire a fuggire.

Cerca Video su questo argomento: Figlio Pusher Rapito Ponte Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Figlio del pusher rapito a Ponte Milvio: ex calciatore della Roma Primavera condannato a 16 anni; Sequestrò il figlio del 'Sorcio', 16 anni all'ex calciatore della Roma; L'era del 'Sorcio' è finita. La piazza di spaccio dell'edicola di San Basilio non c'è più. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Figlio del pusher sequestro a Ponte Milvio: ex calciatore della Roma Primavera condannato a 16 anni

Lo riporta fanpage.it: Diaby Aboudramane è stato condannato a oltre sedici anni di carcere per aver rapito Danilo Valeri la notte del 23 dicembre 2022 a Ponte Milvio ...

Spaccio di cocaina a San Basilio, presa la banda dell'«edicola». Arrestato Maurizio Valeri: il figlio Danilo fu rapito a Ponte Milvio

Si legge su roma.corriere.it: Sgominata dai carabinieri della compagnia Montesacro la banda dell'«edicola», dal nome del luogo a San Basilio dove agivano i pusher ... 2022 in un locale di Ponte Milvio e rimasto in ostaggio ...

Danilo Valeri rapito a Ponte Milvio, scattano le manette: chi è l'ex calciatore fermato

Si legge su ilgiornale.it: È giunta a una svolta l'indagine sul sequestro di Danilo Valeri, figlio del pregiudicato Maurizio, 47enne di San Basilio, rapito intorno alle due di notte del 23 dicembre 2022 davanti al ...