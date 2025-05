Fiere Green Med Expo | record di presenze a Napoli10mila in tre giorni e 110mila online

Il Green Med Expo di Napoli ha battuto record di presenze, coinvolgendo 10.000 partecipanti in tre giorni e oltre 110.000 online: un segno chiaro della crescente attenzione verso la sostenibilità nel Mezzogiorno. Con un terzo dei visitatori rappresentato da giovani, si delinea un futuro verde che coinvolge le nuove generazioni. Questo evento non è solo una fiera, è un movimento verso un cambiamento consapevole e collettivo!

Green med expo & symposium: dal 28 al 30 maggio Napoli è capitale del futuro sostenibile

Dal 28 al 30 maggio 2025, Napoli ospiterà la Green Med Expo & Symposium, gli Stati Generali sull’ambiente in Campania, alla Mostra d’Oltremare.

Napoli, il Green Med Expo chiude con 110mila presenze: ambiente, innovazione e green governance

Acqua e cambiamenti climatici, al Green Med di Napoli la sfida ambientale del prossimo futuro

Scrive ildenaro.it: In un contesto globale sempre più segnato dagli effetti del cambiamento climatico, l’acqua è una delle sfide ambientali più urgenti e strategiche. Ed è questo uno dei temi centrali del Green Med Expo ...