Arezzo si prepara a festeggiare la storia con l'apertura del MuSA, un museo che celebra le tradizioni del Quartiere di Porta Sant'Andrea! Domenica 1 giugno, dalle 10 alle 12.30, scopri le origini della Giostra e immergiti in una cultura che affonda le radici nel tempo. Questa iniziativa si inserisce nel trend crescente di valorizzazione delle identitĂ locali. Non perdere l'occasione di tesserarti per il 2025 e vivere un'esperienza unica!

Arezzo, 30 maggio 2025 –  Domenica mattina 1 giugno, dalle 10 alle 12.30, la settima data delle aperture invernali gratuite del MuSA per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere. Aperto anche il tesseramento 2025. Continua l'apertura nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo del Museo di Porta Sant'Andrea (MuSA) in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour che ha inserito l'apertura del MuSA tra gli eventi collaterali della Fiera stessa. La prossima apertura del Museo e della Sala delle Vittorie è in calendario questa domenica1 giugno, al mattino dalle 10 alle 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiera antiquaria, porta Sant'Andrea apre il museo del quartiere

