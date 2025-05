Fico Bistrò il programma degli eventi nel mese di giugno

Giugno si accende allo Spazio Giovani Cure / Fico Bistrò di Firenze! Un mese ricco di eventi che celebra la cultura e la creatività. Musica dal vivo, laboratori artistici, spettacoli coinvolgenti e mercatini unici: un vero tripudio per i sensi! In un'epoca in cui la comunità cerca connessioni autentiche, questo appuntamento è l’occasione perfetta per incontrare persone, scoprire talenti locali e immergersi nell’arte. Non perderti il brivido della nov

Il mese di giugno si preannuncia vibrante allo Spazio Giovani Cure Fico Bistrò di Firenze, con una programmazione artistica ricca e variegata che mira a coinvolgere la comunità in un'esperienza culturale a 360 gradi. Dalla musica ai laboratori, dagli spettacoli ai mercatini, ce n'è davvero per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Fico Bistrò, il programma degli eventi nel mese di giugno