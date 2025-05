Fiamme nello scantinato di una casa disabitata domate dai vigili del fuoco

Fiamme e fumo nel cuore di Verona: un incendio ha colpito un’abitazione disabitata, richiedendo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Questo episodio mette in luce non solo il rischio associato agli edifici abbandonati, ma anche l'importanza della vigilanza nella sicurezza urbana. Con il crescente fenomeno del degrado urbano, la prevenzione diventa fondamentale. Rimanere informati e attenti può fare la differenza per la nostra comunità!

Un incendio in un'abitazione disabitata ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Verona nella tarda mattinata di venerdì. Intorno alle ore 11, due mezzi sono partiti dalla stazione centrale di Verona, tra i quali un'autobotte per un totale di 7 operatori, per recarsi in via Bionde, dove le. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Fiamme nello scantinato di una casa disabitata domate dai vigili del fuoco

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Scantinato Casa Disabitata Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Camino in fiamme nella casa disabitata

Si legge su msn.com: Qualcuno entra in una casa abbandonata nella città alta, accende il camino per scaldarsi e prende fuoco la canna fumaria. I vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro, l’altra notte ...

Fiamme divorano casa disabitata

Secondo lanazione.it: Nessun danno a persone né al locale Apprensione ieri mattina in via Stagi a causa di un incendio scoppiato in una casa disabitata e ... la polizia municipale. Le fiamme hanno interessato anche ...

In fiamme casa disabitata a Campodazzo

Scrive ansa.it: La scorsa notte un incendio ha danneggiato una vecchia casa disabitata sulla statale del ... della casa era già completamente avvolta dalle fiamme. Il veloce intervento ha permesso di evitare ...