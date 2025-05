Fiamme a Giugliano incendiati gli alloggi affidati a 6 famiglie rom

Fiamme devastanti a Giugliano: alloggi di sei famiglie rom, da poco affidati, ridotti in cenere. L'incendio, scoppiato all'alba, colpisce un bene confiscato alla camorra, sottolineando l'urgenza di affrontare il tema dell'inclusione sociale. Questo drammatico evento non solo distrugge le speranze di una nuova vita per queste famiglie, ma mette anche in luce le sfide che molte comunitĂ marginalizzate devono affrontare. Un episodio che invita a riflettere su

Fiamme poco dopo l’alba in via Palmentiello, a Giugliano. Ad andare a fuoco due auto, la facciata e il garage del bene confiscato alla camorra che, a partire di ieri, era a stato affidato a sei famiglie rom che erano residenti nel campo di via Carrafiello. Fiamme a Giugliano, incendiati gli alloggi affidati a 6 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Fiamme a Giugliano, incendiati gli alloggi affidati a 6 famiglie rom

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Giugliano Incendiati Alloggi Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Giugliano, incendio campo rom: è guerra per gli alloggi confiscati

Secondo ilmattino.it: Sarebbero stati questi i motivi che hanno spinto quasi cinquanta nomadi, occupanti dei cinque ettari di via Carrafiello a Giugliano ... bando per assegnare gli alloggi sottratti alla camorra ...

Tetto di una casa in fiamme durante i lavori: paura per i residenti, due alloggi inagibili

Da nordest24.it: SOLAGNA (VICENZA) – Attimi di paura nel pomeriggio di venerdì 23 maggio in via Ferracina a Solagna, dove un violento incendio ha interessato il tetto in legno di un’abitazione affiancata. Le fiamme si ...

Incendio a Giugliano, fiamme in un appartamento disabitato: nessun ferito

Secondo msn.com: Un incendio è scoppiato ieri sera in un'abitazione di via Concezione a Giugliano. Le fiamme, divampate in serata in pieno centro, stando a prime informazioni, sarebbero state causate da un ...