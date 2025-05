Fiaba alla Palazzina di Stupinigi | i bambini di Nichelino raccontano la storia del territorio

Domenica 8 giugno, ore 16.30, la Palazzina di Stupinigi si trasformerà in un palcoscenico magico! I bambini di Nichelino daranno vita a "Una fiaba alla Palazzina", raccontando la storicità del loro territorio attraverso la coinvolgente storia di Madama Farina e Monsù Panatè. Un evento imperdibile che non solo celebra l'arte del racconto, ma promuove anche il legame tra le nuove generazioni e le radici culturali. Non mancate!

Domenica 8 giugno, ore 16.30 a Stupinigi "Una fiaba alla Palazzina: il racconto prende vita". Un viaggio nella storia di Nichelino e Stupinigi raccontata dai bambini dell'ultimo anno della scuola primaria di Nichelino. La fiaba di Madama Farina e Monsù Panatè è lo spettacolo messo in scena

