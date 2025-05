Festività del 2 giugno variazioni nei servizi di raccolta differenziata nei comuni etnei

In occasione della festività del 2 giugno, i comuni etnei si adeguano con variazioni nei servizi di raccolta differenziata. Dusty ha già pianificato interventi specifici per garantire la pulizia e il rispetto dell'ambiente, un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico. A Gravina, ad esempio, saranno attivi solo alcuni servizi, evidenziando l'importanza di una gestione responsabile dei rifiuti anche durante le celebrazioni. Informati per contribuire a mantenere il tuo comune pulito!

Di concerto con le amministrazioni dei comuni etnei, Dusty comunica che in occasione della festività del 2 giugno sono in programma alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata. A Gravina resteranno attivi soltanto i servizi di raccolta dei rifiuti.

A causa della festività del 2 giugno e della coincidenza con il weekend, l’accredito delle pensioni di giugno subirà uno slittamento al 3 giugno. Inoltre, alcuni pensionati riceveranno meno per il recupero di somme erogate per errore nel 2022

A causa della festività del 2 giugno e del weekend, l'accredito delle pensioni di giugno subirà uno slittamento al 3 giugno.

