Festival pianistico feste ballo liscio e teatro dialettale | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo è un'esplosione di emozioni! ?? Al Teatro Donizetti il Festival pianistico incanterà gli amanti della musica classica, mentre per chi cerca un ritmo più vivace ci sono feste di ballo liscio e country in tutta la provincia. Non dimentichiamo il fascino del teatro dialettale, un richiamo alle tradizioni locali. Quale modo migliore per immergersi nelle culture che ci circondano? Scopri cosa ti aspetta!

Il Festival pianistico al Teatro Donizetti, tante feste, ballo liscio, ballo country, teatro dialettale, concerti e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 30 maggio. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla biblioteca Regeni, a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con "Ci incontriamo in un libro?", rassegna che propone letture per bambini dai 4 agli 8 anni nelle biblioteche della città. Sino al 12 ottobre al Gres Art 671 a Bergamo sarà allestita la mostra "de bello. notes on war and peace", a cura di gres art 671 e 2050+, da un'idea di Salvatore Garzillo e Gabriele Micalizzi.

Il locale da ballo si fa teatro dello spettacolo italiano di Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi

Il locale da ballo si trasforma in teatro con l'anteprima dello spettacolo di Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi.

