Festival di Sanremo il Consiglio di Stato respinge gli appelli della Rai Cosa succede ora

Il Festival di Sanremo non è solo musica, è un’istituzione che attraversa generazioni e culture. La recente decisione del Consiglio di Stato di respingere gli appelli della Rai segna una svolta significativa. Cosa significa per il futuro del Festival? Con il cambiamento di guardia, ci troviamo di fronte a un'opportunità unica: rinnovare la tradizione, affacciandoci su nuove sonorità e voci. È tempo di scoprire come Sanremo si reinventerà!

Sanremo è molto più di un Festival. È un rituale che si rinnova anno dopo anno, un evento che si aspetta per 365 giorni e che per una settimana si insinua nella quotidianità del Paese. Ecco perché la notizia arrivata dal Consiglio di Stato segna definitivamente la fine di un’epoca. Una decisione attesa, quella dei giudici, che hanno respinto tutti gli appelli presentati da Rai, Rai Pubblicità e perfino dal Comune di Sanremo, confermando la sentenza del TAR della Liguria. E così, l’organizzazione del Festival di Sanremo dovrà essere assegnata tramite gara pubblica. Un cambio di rotta, questo, che potrebbe modificare profondamente il modo in cui viene gestita una delle manifestazioni culturali più longeve d’Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Festival di Sanremo, il Consiglio di Stato respinge gli appelli della Rai. Cosa succede ora

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta: “Ad Amici ero insicuro, ora mi sento un uomo risolto. Festival di Sanremo? Spero di tornare con la canzone giusta”

Nel cuore della XVIII Edizione del Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Marco Carta si racconta in un'intervista esclusiva.

Cerca Video su questo argomento: Festival Sanremo Consiglio Stato Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Sanremo, Consiglio di Stato respinge gli appelli: finisce l’era dell’affidamento diretto a Rai; Festival Sanremo, il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli; Festival di Sanremo, il Consiglio di Stato respinge il ricorso Rai. Assegnazione con la gara; Festival di Sanremo, Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli: cosa succede ora. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sanremo, il Consiglio di Stato respinge il ricorso Rai: il Festival sarà affidato con un bando

Riporta fanpage.it: Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso sull’affidamento diretto alla Rai del Festival di Sanremo. Da oggi e nel futuro sarà una gara a stabilire chi potrà gestire e organizzare la kermesse più ...

Festival di Sanremo, Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli

msn.com scrive: Si apre la fase negoziale tra il Comune di Sanremo e la Rai per l'organizzazione del Festival dal 2026 al 2028 ...

Sanremo, Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli

Riporta ilsole24ore.com: Respinti tutti gli appelli presentati per l’organizzazione del Festival della Canzone Italiana per il triennio 2026-2028. In attesa delle motivazioni, nel dispositivo di sentenza pubblicato oggi, il C ...