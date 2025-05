Festival dell’Energia a Lecce | Testa Poli Bortone e Delli Noci su innovazione energetica

È ufficialmente iniziata la XIII edizione del Festival dell’Energia a Lecce, un evento che si distingue per il suo approccio innovativo e inclusivo. Fino al 31 maggio, il Teatro Apollo e altre location della città ospiteranno oltre 40 appuntamenti dedicati all'energia sostenibile. Un’opportunità imperdibile per approfondire le ultime tendenze e scoprire come l’innovazione possa guidare la transizione ecologica. Non perdere l’occasione di partecipare al dibattito!

Oggi si è inaugurata la XIII edizione del Festival dell'Energia presso il Teatro Apollo di Lecce, rimanendo in programma fino al 31 maggio con oltre 40 appuntamenti sparsi in città. L'iniziativa, ideata e diretta da Alessandro Beulcke e prodotta da Qubit Italy, si propone di favorire un dialogo aperto ed esaustivo sull'energia, privo di preconcetti

Mani di donne, a Lecce la prima edizione del festival dell’artigianato e dell’arte femminile

Il 17 e 18 maggio Lecce ospiterà “MANI DI DONNE”, la prima edizione del festival dedicato all’artigianato e all’arte femminile.

Energia, Besseghini (Arera): "'Lecce Consensus' è l'obiettivo del Festival"

Chicco Testa: "Festival dell'Energia diventi l'appuntamento più importante del settore"

Festival dell’Energia: da Lecce la svolta per il futuro

