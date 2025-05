Festival della Creatività Ecosostenibile | in partenza la seconda edizione

Preparati a vivere la creatività sostenibile! La seconda edizione del Festival della Creatività Ecosostenibile 2025 si avvicina, offrendo un'opportunità imperdibile per esplorare idee innovative e progetti green. Il 31 maggio e il 3 giugno, mostre uniche trasformeranno spazi iconici in laboratori di ispirazione. Siamo tutti chiamati a riflettere su come l'arte possa guidare un futuro più sostenibile. Non perderti questo appuntamento che unisce bellezza e responsabilità!

Al via la seconda edizione del Festival della creatività ecosostenibile 2025. Il 31 maggio dalle 10 alle 19 ci sarà la mostra Via Giudecca. Il 3 giugno invece dalle 10 alle 19 ci sarà la mostra al Museo d'Arte A. Frangipane e al Liceo Artistico M. Preti- A. Frangipane, Aula all'aperto Bianca. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Festival della Creatività Ecosostenibile: in partenza la seconda edizione

