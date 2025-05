Festival del lavoro ci sono anche gli Enti Bilaterali delle costruzioni

Al Festival del Lavoro di Genova, gli Enti Bilaterali delle costruzioni si fanno avanti per far conoscere il loro ruolo cruciale nel settore. In un momento in cui l'edilizia è al centro della transizione ecologica e della ripresa economica, scoprire queste realtà può aprire nuove prospettive. Non perdere l'opportunità di capire come questi enti possano supportare lavoratori e imprese in un panorama in continua evoluzione!

In occasione del Festival del Lavoro (in programma ai Magazzini del Cotone di Genova dal 29 al 31 maggio) gli Enti Bilaterali del settore delle costruzioni della Liguria saranno presenti con uno stand per presentare la propria attivitĂ . Si tratta di realtĂ fondamentali, ma spesso poco conosciute. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Festival del lavoro, ci sono anche gli Enti Bilaterali delle costruzioni

Gorizia ospiterĂ la quarta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro e la seconda edizione di Safety Love

Gorizia sarĂ teatro della quarta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro e della seconda di Safety Love, confermando il suo impegno verso la tutela e la cultura della sicurezza.

