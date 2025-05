Festival del lavoro ai Magazzini del Cotone | orientamento e laboratori per giovani

Il Festival del Lavoro ai Magazzini del Cotone di Genova si conferma un punto di riferimento per i giovani in cerca di orientamento. Elisa Paolieri, presidente dell’Associazione giovani consulenti del lavoro, ha presentato opportunità imperdibili per chi desidera entrare nel mondo professionale. In un'epoca in cui il lavoro cambia rapidamente, questo evento offre strumenti pratici e laboratori per affrontare le sfide del futuro. Sei pronto a scoprire il tuo potenziale?

Elisa Paolieri, presidente dell'Associazione giovani consulenti del lavoro, ha illustrato le nuove opportunitĂ rivolte ai giovani in occasione della sedicesima edizione del Festival del lavoro, svoltosi oggi ai Magazzini del Cotone di Genova. L'evento, studiato per coinvolgere anche chi si affaccia per la prima volta al mondo lavorativo, propone iniziative mirate sia a chi esercita .

