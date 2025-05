Feste Patronali in programma la Festa di Sant’Erasmo dal 31 maggio al 2 giugno

La Festa di Sant'Erasmo, dal 31 maggio al 2 giugno, è molto più di una celebrazione: è un viaggio nel cuore della tradizione e della cultura marinara. In un contesto dove le feste patronali si rinnovano ogni anno, quest'evento si distingue per il suo legame profondo con la comunità e il culto dei santi. Scopri l'emozione di una festa che unisce storia, fede e convivialità. Non perderti le celebrazioni in onore del patrono dei marinai!

Feste Patronali, anteprima della Terza edizione con la Festa di Sant’Erasmo che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno a Largo Sant’Erasmo e Chiesa di Sant’Erasmo ai Granili. In calendario, la data del 2 giugno è quella in cui si festeggia Sant’Erasmo, vescovo di Formia e martire, patrono dei marinai. Ed è proprio questo il . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Feste Patronali, in programma la Festa di Sant’Erasmo dal 31 maggio al 2 giugno

Cerca Video su questo argomento: Feste Patronali Programma Festa Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa Patronale Bitonto, il programma del 24 maggio; Sagra di San Nicola 2025: il programma nei giorni di festa a Bari; FESTA DI SANTA RITA, IL PROGRAMMA; Bitonto in festa per Maria SS Immacolata: il programma completo del 25 maggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A Napoli anteprima terza edizione 'Feste Patronali'

Da ansa.it: In calendario, la data del 2 giugno è quella in cui si festeggia Sant'Erasmo, vescovo di Formia e martire, patrono dei marinai. (ANSA) ...

Festa Patronale 2025. Presentato ieri il programma

dabitonto.com scrive: Una festa a misura di giovanissimi, pronti a cantare e ballare insieme a Gaia, in concerto il prossimo 25 maggio in piazza Marconi, ma anche capace di diventare occasione per valorizzare il patrimonio ...

Al via la Festa Patronale tra fede, arte e musica

dabitonto.com scrive: Al via la Festa Patronale tra fede, arte e musica. Alle 20.30, si terrà lo scoprimento del quadro del miracolo ...