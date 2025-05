Festambiente il festival che unisce sostenibilità e musica

Festambiente, il festival che unisce sostenibilità e musica, si svolge ogni anno a Rispescia, vicino Grosseto. Fondata negli anni '80, questa manifestazione è oggi un faro per la sensibilizzazione ambientale in Italia e in Europa. Un punto interessante? La combinazione di concerti e attività ecologiche attira un pubblico sempre più giovane, dimostrando che l'amore per la musica può viaggiare di pari passo con la tutela del nostro pianeta. Non perdere l’occasione di partecipare!

RISPESCIA – Festambiente è il festival che si tiene ogni anno a Rispescia, vicino Grosseto, dedicato alla promozione della sostenibilità ambientale. Nato alla fine degli anni '80, è oggi uno degli eventi più importanti in Italia e in Europa per sensibilizzare su temi come la tutela dell'ambiente, la lotta al cambiamento climatico e la promozione di uno stile di vita eco-friendly. La manifestazione si svolge in un'area immersa nella natura, offrendo al pubblico non solo incontri e dibattiti su argomenti ecologici, ma anche musica, spettacoli e attività per tutte le età. Grande spazio viene dato anche ai laboratori pratici e alle iniziative per coinvolgere bambini e famiglie.