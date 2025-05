Festa scudetto a Baia Domizia con Gigio Rosa e I Ditelo Voi

Baia Domizia si prepara a festeggiare il trionfo del Napoli con un evento imperdibile: la festa scudetto! In Piazza Paradiso, l’atmosfera sarà elettrica grazie ai ritmi coinvolgenti di Gigio Rosa e dei Ditelo Voi. Non solo un rito di celebrazione calcistica, ma l'inizio ufficiale della stagione estiva in questo angolo di paradiso. Un momento che unisce passione sportiva e voglia di divertirsi. Non perderti questa grande festa!

Tutto pronto per festeggiare nuovamente lo scudetto vinto dal Napoli una settimana fa. Stavolta lo si farà a Baia Domizia. Piazza Paradiso sarà allestita per l'occasione. L'evento segnerà anche l'inizio ufficiale della stagione estiva a Baia Domizia, così come annunciato dall'assessorato al.

