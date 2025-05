Festa di fine anno al Nido Fiocco di Neve

Un momento di gioia e condivisione al Nido d’Infanzia “Fiocco di Neve”! L’Assessora ai Servizi Educativi, Caterina Bonetti, ha celebrato insieme a bambini e famiglie la conclusione dell’anno educativo. Questo evento non è solo una festa, ma un segno del crescente impegno verso l'educazione infantile che sostiene lo sviluppo dei più piccoli. In un periodo in cui il benessere dell’infanzia è al centro del dibattito sociale, iniziative come queste sono fondamentali per costruire un futuro luminos

L'Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti ieri ha portato i saluti in occasione della festa organizzata in vista della conclusione dell'anno educativo al Nido d'Infanzia "Fiocco di Neve", un momento di condivisione insieme a bambine, bambini e famiglie. L'evento ha rappresentato.

