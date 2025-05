Festa dell’Arte a Monteverde

La Festa dell'Arte a Monteverde è pronta a stupire! Giunta alla sua quarta edizione, questa celebrazione trasforma il quartiere in un vivace palcoscenico culturale. Arte, musica e teatro si fondono in un’esperienza unica, perfetta per chi ama scoprire talenti emergenti. Un’occasione imperdibile per immergersi nella creatività e riscoprire il potere dell’arte nella comunità. Non perdere l'opportunità di essere parte di questo grande evento!

Torna la che giunge alla quarta edizione. Arte, letteratura, musica, teatro, laboratori, incontri e performance si intrecciano in un programma ricco, ospitato presso il Teatro Villa Pamphilj, con il Patrocinio del Municipio Roma XII e il progetto Teatri in Comune.

Bosconero in festa per l'artigianato: cantieri tematici, arte, natura e un tuffo nel passato agricolo

Bosconero si prepara a festeggiare la diciottesima edizione della "Mostra dell'Artigianato", un evento che unisce arte, natura e tradizioni agricole.

