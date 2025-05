Festa della Sensa Salone Nautico musei gratis e feste di primavera | sarà un weekend ricchissimo

Preparatevi a un weekend indimenticabile tra storia, cultura e divertimento! Il 31 maggio e l'1 giugno 2025, Venezia si anima con la Festa della Sensa e il Salone Nautico, mentre i musei offrono ingressi gratuiti. Un’opportunità unica per esplorare la bellezza della città lagunare in un'atmosfera di festa primaverile. Non lasciatevi sfuggire questa combinazione di eventi: il cuore di Venezia batte forte, pronto a sorprendervi!

Festa della Sensa, Salone Nautico, musei gratis e feste di primavera: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 31 maggio e 1° giugno 2025, anticipato da venerdì 30. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto.

Festa della Sensa, Venezia rinnova lo sposalizio col mare

La Festa della Sensa è un affascinante rito che celebra il legame tra Venezia e il mare, rinnovando simbolicamente lo sposalizio tra la città e le sue acque.