La Festa della Repubblica si avvicina e l'atmosfera si fa elettrizzante! Le prove notturne ai Fori Imperiali hanno dato vita a uno spettacolo unico, tra la storica Lancia Flaminia del Presidente e gli incursori della Marina. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un richiamo forte all'unità e alla tradizione del nostro Paese. Non perdere l’emozione di rivivere momenti che raccontano la nostra storia!

Dalla storica Lancia Flaminia del capo dello Stato agli incursori della Marina ecco tutte le specialità della Difesa che partecipano alla parata del 2 giugno. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Festa della Repubblica, prove in notturna ai Fori Imperiali: ecco le immagini

A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

