Festa della Repubblica l' imprenditore del pesto diventa cavaliere

Il 2 giugno, in occasione del 79esimo anniversario della Repubblica, il noto imprenditore del pesto riceverà il titolo di Cavaliere. Un riconoscimento che va oltre il buon sapore: è un simbolo di come le tradizioni culinarie possano diventare ambasciatrici della cultura italiana nel mondo. Scopri come il pesto, icona della nostra gastronomia, sta conquistando i palati internazionali e di che importanza ha il made in Italy. Non perdere l'evento!

La cerimonia istituzionale per celebrare il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana avrà luogo il 2 giugno prossimo, alle ore 9.30 in piazza Matteotti. Il prefetto di Genova, Cinzia Torraco, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose passerà in rassegna lo.

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica)

A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Festa della Repubblica: i nomi dei 12 bergamaschi insigniti da Mattarella

Secondo ecodibergamo.it: IL PROGRAMMA. In occasione del 79esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, il 2 giugno Bergamo propone una ricca serie di iniziative aperte alla cittadinanza, tra cerimonie ...

Perché il 2 giugno è la Festa della Repubblica? La storia della ricorrenza

Da repubblica.it: Finché il 18 giugno la Corte di Cassazione conferma la vittoria della Repubblica. Per ricordare questo avvenimento, è stata istituita la Festa della Repubblica che cade ogni anno il 2 giugno.

Festa della Repubblica, Mattarella celebra la “sovranità dell’Europa” e la Lega lo attacca. Schlein: “Meloni prenda le distanze”. Tajani: solidarietà al Quirinale

Secondo repubblica.it: Così una nota della Lega. "Nessuna polemica col presidente della Repubblica. Oggi è la festa degli italiani e la sovranità italiana viene prima di ogni appartenenza. Con tutto il rispetto per ...