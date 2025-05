Festa della Repubblica | la Biblioteca del MIM propone un’esposizione tematica Ecco come accedere

In occasione della Festa della Repubblica, la Biblioteca del Ministero dell’Istruzione e del Merito celebra la nostra storia con un’esposizione tematica imperdibile. Dal 30 maggio al 27 giugno 2025, scopri le radici della nostra democrazia negli affascinanti spazi di Viale di Trastevere. Un'opportunità unica per riflettere sull'importanza della cultura nel rafforzare l'identità nazionale. Non perdere l'occasione di immergerti nella nostra storia!

In occasione del 2 giugno, la Biblioteca del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha organizzato un’esposizione tematica, accessibile dal 30 maggio al 27 giugno 2025, negli spazi della Sala Lettura e della Sala dell’Emeroteca presso la sede di Viale di Trastevere 76A, a Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Repubblica Biblioteca Mim Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Festa della Repubblica: la Biblioteca del MIM propone un’esposizione tematica. Ecco come accedere. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa della Repubblica: dopo la pandemia torna la parata del 2 giugno. Sfilano i medici tra gli applausi

Riporta repubblica.it: Sergio Mattarella accoglie 2300 cittadini selezionati tra persone con fragilità nei Giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica e li ringrazia per la loro presenza. "Una giornata così ...

Festa della Repubblica, Mattarella celebra la “sovranità dell’Europa” e la Lega lo attacca. Schlein: “Meloni prenda le distanze”. Tajani: solidarietà al Quirinale

Come scrive repubblica.it: Così una nota della Lega. "Nessuna polemica col presidente della Repubblica. Oggi è la festa degli italiani e la sovranità italiana viene prima di ogni appartenenza. Con tutto il rispetto per ...

Festa della Repubblica, le celebrazioni del 2 giugno. Mattarella: “Costituzione saggia”

Secondo tg24.sky.it: Oggi, 2 giugno, si è celebrata la Festa della Repubblica. In questa giornata si è ricordata la nascita della Repubblica italiana settantotto anni fa, che fu sancita nel 1946 con il referendum a ...