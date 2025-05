Festa della Repubblica il sindaco di Comitini alla parata ai Fori imperiali

Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, porta la voce delle periferie italiane alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Un momento di orgoglio e di rappresentanza che si inserisce in un trend crescente: il riconoscimento delle sfide e delle esigenze delle piccole comunità. Il sindaco non è solo un rappresentante, ma un simbolo di un'Italia unita, che guarda al futuro con speranza. Scopri come le città possono riscrivere la narrazione del nostro Paese!

Luigi¬†Nigrelli sindaco di Comitini, la citt√† del tricolore, √® stato invitato a partecipare alla parata militare del 2 giugno che si¬†svolgera ai Fori imperiali di Roma. "Sono orgoglioso di questa opportunit√†, rappresenter√≤ i Comuni dell‚ÄôAnci, le periferie del Paese,¬†i loro bisogni e le loro attese. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ¬© Agrigentonotizie.it - Festa della Repubblica, il sindaco di Comitini alla parata ai Fori imperiali

