Festa della Repubblica i musei aperti a Catania

Festa della Repubblica: un'opportunità imperdibile per riscoprire la storia e la cultura di Catania! Il 2 giugno, i musei delle Ciminiere resteranno aperti, offrendo un viaggio emozionante tra cinema, storia dello sbarco e cartografia. Un modo unico per celebrare l'identità nazionale, avvicinandosi alle radici di un paese in continua evoluzione. Non perdere l'occasione di immergerti in un patrimonio che racconta chi siamo oggi!

I musei della Ciminiere di Catania resteranno aperti, con i soliti orari, anche il prossimo 2 giugno. In occasione della Festa della Repubblica,il Museo del Cinema, il Museo dello Sbarco e la mostra permanente di cartografia storica collezione La Gumina, contribuiranno a creare un senso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Festa della Repubblica, i musei aperti a Catania

Notte dei musei, Festa della ricotta dei prodotti tipici e cena al buio: cosa fare nel weekend

Preparati per un weekend ricco di eventi entusiasmanti! La Notte dei Musei, la festa della ricotta e dei prodotti tipici, e una cena al buio promettono esperienze uniche.

In occasione della Festa della Repubblica gli Archivi di Stato e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche hanno organizzato decine di iniziative sparse sul territorio.



