Festa della Repubblica ecco i nuovi Cavalieri brindisini | 14 insigniti tra militari e civili

Il 2 giugno Brindisi celebra il 79° anniversario della Repubblica italiana, onorando ben 14 nuovi cavalieri tra militari e civili. Un momento di orgoglio collettivo che riunisce la comunità in un abbraccio di storia e valori condivisi. In un'epoca di sfide globali, l'importanza di riconoscere chi si distingue per il servizio alla patria diventa un faro di speranza e unità. Non perdere l'opportunità di vivere questa celebrazione!

BRINDISI - Nella giornata di lunedì 2 giugno, la città di Brindisi si vestirà a festa in occasione del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana. La cerimonia principale, organizzata in sinergia tra la brigata marina San Marco, il Comune e l'ufficio scolastico regionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Festa della Repubblica, ecco i nuovi Cavalieri brindisini: 14 insigniti tra militari e civili

