Festa della Repubblica ecco a chi verranno conferite le onorificenze di Cavaliere dell' Ordine al merito

In occasione del 79° anniversario della Repubblica, il riconoscimento di Cavaliere dell'Ordine al merito a Giuseppe Crapanzano e Giuseppe Grandinetti non è solo un tributo personale, ma rappresenta un simbolo di impegno e dedizione per la comunità. La festa non è solo una celebrazione, ma un richiamo all’unità e al valore civico in un momento storico in cui il senso di appartenenza è più importante che mai. Non perdere l'emozione delle celebrazioni!

Verranno conferite a Giuseppe Crapanzano e Giuseppe Grandinetti le onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica. Le celebrazioni del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica si terranno, dopo una parata interforze che da piazza Pirandello raggiungerà il viale.

