Festa della Repubblica | concerto al Parco Horcynus Orca

Il 2 giugno, festeggia la Repubblica in modo unico con un concerto al Parco Horcynus Orca! Sotto la direzione artistica di Giacomo Farina e con la conduzione di Marcello Mento, l'evento promette emozioni e unione. In un periodo in cui la musica diventa sempre più un linguaggio di pace e solidarietà , non perdere l’occasione di essere parte di questa celebrazione collettiva. Unisciti a noi per onorare i valori della nostra nazione!

Si terrĂ il 2 giugno alle ore 17 al Parco Horcynus Orca il concerto per la Festa della Repubblica. L'evento con la direzione artistica di Giacomo Farina sarĂ presentato da Marcello mento. Interverranno: pietro Patti cgil, Gaetano Giunta F. Me, Antonella VadalĂ Arb, Silvana Salandra Anpi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Festa della Repubblica: concerto al Parco Horcynus Orca

Decimo anniversario “Rete Orpheus”: un successo il “Gran Concerto Festa d’Europa”

BRINDISI - Grande successo per il Gran Concerto Festa d’Europa, celebrando il decimo anniversario della Rete Orpheus.

Cerca Video su questo argomento: Festa Repubblica Concerto Parco Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Festa della Repubblica a Pratolino: Un ricco programma culturale per lunedì 2 giugno; Festa della Repubblica a Camigliano; Cosa fare a Torino nel lungo week-end del 2 Giugno: gli eventi per la Festa della Repubblica; 2 giugno, tutti gli eventi per la festa della Repubblica a Padova. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Festa della Repubblica a S.Anna. Con l’eurodeputato Tarquinio

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Festa della Repubblica a Sant’Anna di Stazzema con l’eurodeputato Marco Tarquinio

Secondo luccaindiretta.it: Il sindaco Maurizio Verona: "Un politico pacifista sarà nel Parco nazionale della Pace in un momento di forte crisi mondiale" ...

Torna la Festa delle Ciliegie a Gavirate: tre weekend tra gusto, musica e tradizione

laprovinciadivarese.it scrive: Dal 31 maggio al 15 giugno il Parco Cinque Piante di Oltrona al Lago si anima con eventi per tutte le età. In programma gastronomia, laboratori, sport e il mitico “Spudagianda”.