Festa della Repubblica cerimonia a Reggio Calabria | ecco il programma

Il 2 giugno, Reggio Calabria celebra con orgoglio il 79esimo anniversario della Repubblica! La cerimonia prenderà avvio alle 8 presso il Monumento ai Caduti, un momento di profonda riflessione e unità. La deposizione di corone alle 10.30 arricchirà l’evento, richiamando l’attenzione su valori fondamentali come libertà e identità. Partecipare è un modo per sentirsi parte di una storia che continua a scriversi ogni giorno. Non mancare!

Il prossimo 2 giugno ricorre il 79esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Gli eventi celebrativi avranno inizio presso il Monumento ai Caduti, sito sul corso Vittorio Emanuele III, alle ore 8, con la cerimonia dell'Alza Bandiera, mentre alle ore 10.30 è prevista la deposizione.

Festa della Repubblica, dalla cerimonia al Monumento ai Caduti fino al concerto alle Muse: il programma completo

Il 2 giugno si celebra il 79° anniversario della Festa della Repubblica con una cerimonia al Monumento ai Caduti in piazza IV novembre, alle 9,30, seguita dal concerto alle Muse.

