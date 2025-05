Festa della Repubblica | apertura della sala museale del 3 Reggimento Guastatori

In occasione del 79° anniversario della Repubblica, la Sala Museale del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine apre le sue porte al pubblico! Un'opportunità imperdibile per scoprire la storia e il valore degli eroi che hanno contribuito a costruire la nostra nazione. Non perdere l’occasione di immergerti in un percorso di memoria e civiltà, un'esperienza che celebra il legame tra passato e presente. Ti aspettiamo!

Anche quest’anno, in occasione delle celebrazioni per il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica, è prevista l’apertura straordinaria, con ingresso libero al pubblico, della Sala Museale del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Festa della Repubblica: apertura della sala museale del 3° Reggimento Guastatori

