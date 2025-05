Festa della Repubblica a Benevento | il programma e la lista delle onorificenze

Il 2 giugno si avvicina e Benevento si prepara a festeggiare il 79° anniversario della Repubblica Italiana con un programma ricco di emozioni. La cerimonia in Piazza Castello sarà un momento di grande partecipazione civica, dove onorare il passato e riflettere sul presente. L’assegnazione delle onorificenze rappresenta un gesto importante per riconoscere chi si distingue nella comunità, sottolineando il potere della solidarietà e dell’impegno collettivo. Un’occasione imperdibile!

Tempo di lettura: 3 minuti Il prossimo 2 giugno in occasione del 79° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana in Piazza Castello in Benevento alle ore 10:00 si svolgerà la tradizionale cerimonia di resa degli onori al Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Alle ore 10:20 sulla facciata del Palazzo del Governo si assisterà alla calata del Tricolore, a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, accompagnata dall’inno nazionale eseguito dai musicisti del Conservatorio “Nicola Sala “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festa della Repubblica a Benevento: il programma e la lista delle onorificenze

Ingresso gratuito al Teatro Romano di Benevento per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, il Teatro Romano di Benevento aprirà le sue porte gratuitamente il 1° e 2 giugno 2025.

