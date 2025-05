Festa del viaggio | si conclude la rassegna della Strada degli scrittori

Oggi si chiude la "Festa del Viaggio", un evento che celebra il potere narrativo degli scrittori e il fascino della scoperta. Nella cornice di Agrigento, futura capitale della cultura 2025, l'omaggio a Sebastiano Tusa ricorda quanto le storie possano guidarci attraverso il tempo e lo spazio. Un'opportunità imperdibile per riflettere sul nostro legame con la letteratura e il viaggio, veri motori dell’anima. Non mancate!

Bisi in festa, torna la rassegna delle feste dedicate ai preziosi legumi del Veneto

Ritorna Bisi in Festa, la quarta edizione della rassegna dedicata ai pregiati legumi del Veneto! Dal 11 maggio al 24 agosto, Unpli Veneto celebra i dolci e verdissimi bisi con sette sagre tradizionali e novitĂ imperdibili.

Capitale della Cultura, al via la “Festa del Viaggio”

Ad Agrigento la “Festa del Viaggio”: un racconto fra miti e grandi autori

Alpini: Staffetta conclude viaggio a Trieste, è festa

