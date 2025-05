Ferrari un colpo d’ala per ripartire

Ferrari è pronta a riscrivere la sua storia al Circuit de Barcelona-Catalunya, un tracciato che evoca vittorie e record. Con otto vittorie e il primato di podi, la Scuderia si prepara a dimostrare che il passato può essere il trampolino di lancio per un futuro luminoso. In un’era di maggiore competitività in Formula 1, ogni gara diventa cruciale. La domanda è: riusciranno a trasformare l'eredità in successi concreti?

Magari conviene partire dalla Storia. Che sarebbe decisamente incoraggiante. Sono infatti otto le vittorie della Scuderia Ferrari al Circuit de Barcelona-Catalunya, più di qualunque altra squadra. Su questa pista il team vanta anche il record di podi, con 25, quello di punti (431) e quello dei giri al comando (603). Dí più: sul tracciato catalano nel 1996, in mezzo ad un biblico diluvio!, un certo Michael Schumacher conquistò il suo primo successo di Rosso vestito. E si ricomincia da lì, con le odierne prove libere. Attese in modo particolare per un motivo: da mesi la federazione internazionale ha annunciato che proprio in occasione del Gran Premio di Spagna sarebbero entrate in vigore le nuove regole in materia di flessibilità delle ali anteriori . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ferrari, un colpo d’ala per ripartire

