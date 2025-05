Ferrari punta al record al Gran Premio di Spagna con nuove regole sulle ali

Ferrari al Gran Premio di Spagna è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia leggendaria. Con nuove regole sulle ali, la Scuderia mira a battere il proprio record di vittorie, consolidando un dominio che dura da decenni. La pista di Barcelona-Catalunya non è solo un palcoscenico, ma un simbolo di eccellenza. Sarà l'occasione perfetta per rivitalizzare la passione dei tifosi e rilanciare un sogno che continua a correre!

Magari conviene partire dalla Storia. Che sarebbe decisamente incoraggiante. Sono infatti otto le vittorie della Scuderia Ferrari al Circuit de Barcelona-Catalunya, più di qualunque altra squadra. Su questa pista il team vanta anche il record di podi, con 25, quello di punti (431) e quello dei giri al comando (603). Dí più: sul tracciato catalano nel 1996, in mezzo ad un biblico diluvio!, un certo Michael Schumacher conquistò il suo primo successo di Rosso vestito. E si ricomincia da lì, con le odierne prove libere. Attese in modo particolare per un motivo: da mesi la federazione internazionale ha annunciato che proprio in occasione del Gran Premio di Spagna sarebbero entrate in vigore le nuove regole in materia di flessibilità delle ali anteriori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ferrari punta al record al Gran Premio di Spagna con nuove regole sulle ali

Libere Imola, McLaren da record: Piastri beffa Norris. La Ferrari spera nel passo gara

Nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, la McLaren si impone nelle libere, con Piastri che surclassa Norris.

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Punta Record Gran Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Ferrari punta al record al Gran Premio di Spagna con nuove regole sulle ali; Come sta andando Hamilton in Ferrari: le TAPPE fino al quinto posto nel Principato; F1 oggi in tv, orario qualifiche Gp Montecarlo: dove vederle in diretta e in differita (Sky e TV8); Gp Monaco 2025, strategia gara: il doppio pit obbligatorio apre le speranze della Ferrari. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ferrari punta al record al Gran Premio di Spagna con nuove regole sulle ali

Scrive msn.com: Ferrari cerca di mantenere il primato a Barcellona mentre entrano in vigore le nuove regole sulle ali anteriori.

Ferrari punta alla competitività al Gran Premio dell'Arabia Saudita con Vasseur

Segnala sport.quotidiano.net: In vista del Gran Premio dell'Arabia Saudita, Frédéric Vasseur, assicura che la Ferrari lavorerà al massimo per poter competere ad armi pari con i principali rivali dalla McLaren alla Mercedes. "La ...

F1, Michael Schumacher: la vittoria più bella a Monaco, asta record per la Ferrari F2001 ma Fangio resta lontano

Come scrive sport.virgilio.it: La Ferrari F2001 guidata da Michael Schumacher nella stagione che gli valse il suo quarto titolo mondiale (il secondo con la Rossa) è stata venduta all'asta per 18,17 milioni di dollari (quasi 16 mili ...