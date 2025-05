Ferrara in finale playoff | entusiasmo alle stelle per la promozione in B Nazionale

Ferrara è a un passo dal sogno: la finale playoff per la promozione in B nazionale accende l’entusiasmo della città! L’Adamant sfida Pordenone, una rivale temibile che ha già inflitto due sconfitte. Ma il calore del pubblico del Pala Crisafulli sarà un'arma in più. In un momento in cui il basket italiano sta riscoprendo la passione dei suoi tifosi, Ferrara è pronta a riscrivere la propria storia. Non perdere questo appuntamento!

La risposta del pubblico è di quelle importanti, e testimonia la voglia del popolo biancazzurro di tornare nel basket che conta, passando da un successo nella finalissima playoff contro Pordenone, unica formazione capace di battere Ferrara due volte su due in stagione. L’Adamant non sarà per nulla sola fra poco più di 48 ore al Pala Crisafulli, e pure la prevendita per gara 2 fa registrare numeri altisonanti: a ieri sera, i biglietti prenotati per la trasferta di Pordenone erano 150, mentre quelli acquistati per la gara in programma mercoledì prossimo alla Bondi Arena superavano i 300, a conferma dell’entusiasmo e dell’attesa che si respira in città per l’ultimo atto di una stagione lunghissima che decreterà la formazione promossa in B Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ferrara in finale playoff: entusiasmo alle stelle per la promozione in B Nazionale

Playoff scudetto: Grill Park Ferrara in semifinale, sfide decisive in Serie A e B

Il Grill Park Ferrara avanza alle semifinali dei playoff scudetto, battendo la Baracca di Guendalo 6-3 nei quarti di finale di ritorno “Banca Mediolanum”.

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Finale Playoff Entusiasmo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ferrara in finale playoff: entusiasmo alle stelle per la promozione in B Nazionale; Godo e Junior Cervia si giocano tutto: sabato la finale playoff del Girone A; Bcc Pm Pordenone, è il giorno della verità: la sfida con Monfalcone vale la finale; Basket. Impresa della Vis 2008, finale playoff contro Bondeno. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ferrara in finale playoff: entusiasmo alle stelle per la promozione in B Nazionale

Secondo msn.com: La risposta del pubblico è di quelle importanti, e testimonia la voglia del popolo biancazzurro di tornare nel basket che conta, passando da un successo nella finalissima playoff contro Pordenone, uni ...

Ferrara Basket pronta per la finale playoff contro Pordenone: biglietti in vendita

Da ilrestodelcarlino.it: Ferrara Basket affronta Pordenone in finale playoff. Biglietti disponibili per gara 1 e 2, con prevendita alla Bondi Arena.

Ferrara Basket pronta per la finale contro Pordenone: promozione in B Nazionale in palio

Riporta ilrestodelcarlino.it: Paolo Piazzi, vicepresidente di Ferrara Basket, esprime fiducia per la finale contro Pordenone per la promozione in B Nazionale.