Fernanda Di Nuzzo uccisa dal marito la vicina che l’ha soccorsa | “Ho fatto di tutto per tenerla in vita”

Una tragica vicenda che riporta l'attenzione su un tema sempre più attuale: la violenza domestica. Fernanda Di Nuzzo, 61 anni, è stata brutalmente uccisa dal marito a Grugliasco, mentre la coraggiosa vicina Rosa ha tentato disperatamente di salvarla, rischiando la propria vita. Questo episodio mette in evidenza non solo la necessità di sensibilizzazione sul tema, ma anche il potere della comunità nel contrastare tali atrocità. È tempo di agire!

Fernanda Di Nuzzo, 61 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, Pasquale Piersanti, a Grugliasco, nel Torinese. A lanciare l'allarme e a soccorrerla è stata una donna, Rosa, che ha sentito le grida ed è intervenuta. "Ho visto il marito con il coltello in mano e ho rischiato anche io di morire, di essere colpita. Ho visto tutto", ha raccontato in un'intervista.

Fernanda Di Nuzzo, morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco: Pasquale Piersanti l'ha colpita in casa davanti alla figlia. Lei ha tentato di fuggire e ha chiesto aiuto

Tragedia a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo, la donna di 61 anni, ha perso la vita dopo essere stata accoltellata dal marito, Pasquale Piersanti, davanti alla figlia.

Chi era Fernanda Di Nuzzo, la maestra d’asilo di Grugliasco uccisa dal marito davanti alla figlia

Femminicidio a Grugliasco, Fernanda Di Nuzzo uccisa in casa dal marito

