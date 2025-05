Fermato in A1 con un borsone pieno di hashish giovane arrestato a Rieti con chili di droga nel bagagliaio

Un giovane fermato sull'A1 con un borsone colmo di hashish: 4,5 kg pronti per lo spaccio. Questo episodio mette in luce una realtà inquietante: il traffico di droga continua a prosperare, nonostante i crescenti controlli. La lotta contro la droga è più che mai attuale e coinvolge tutti noi. Cosa ne pensi delle misure adottate per contrastare questo fenomeno? Scopri di più su come possiamo combattere insieme questa piaga sociale.

Un chilo di hashish in casa, giovane arrestato per spaccio

Un giovane di nazionalità inglese è stato arrestato a Bagni di Lucca per spaccio di droga. I carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, durante controlli mirati sul territorio, hanno trovato quasi un chilo di hashish nell'abitazione del sospettato, portando a un intervento che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

