Fermato il pusher che gestiva un traffico di droga in città

Un'importante operazione di polizia ha interrotto un traffico di droga a Bolzano, fermando un pusher coinvolto in un giro illecito che si stava espandendo. Con cento grammi di cocaina e involucri pronti per la distribuzione, questo arresto mette in luce una crescente preoccupazione per l'aumento della criminalità giovanile e l'accessibilità delle sostanze. Un tema che richiede attenzione, proprio mentre le comunità cercano soluzioni per contrastare il fenomeno.

È stato fermato con cento grammi di cocaina e un paio di involucri di nylon termosaldato un pusher che, stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, nei mesi scorsi avrebbe gestito un traffico di droga nei quartieri di Bolzano coprendo il ruolo di "grossista" verso altri spacciatori.

Cesena, fermato pusher “in trasferta” dall’Albania: cocaina pronta per la vendita e 3.000 euro in contanti

A Cesena, un cittadino albanese in trasferta è stato arrestato per spaccio di droga. Durante l'operazione, le forze dell'ordine hanno sequestrato 16 grammi di cocaina, pronta per la vendita, e 3.

