Fermare le guerre a Gaza e Ucraina? I deboli sono cattivi i forti fanno la pace L’uomo è capace di sentimenti violenti | così Alessandro Gassmann

"Mani nude", il nuovo film di Mauro Mancini, arriva al cinema dal 5 giugno e promette di scuotere le coscienze. Con Alessandro Gassmann nei panni di un padre in cerca di redenzione, la pellicola esplora temi profondi come la violenza e la vulnerabilità in un mondo segnato da conflitti, simile a quelli di Gaza e Ucraina. Scopri come l’umanità possa trovare la pace anche nel dolore. Non perdere l’anteprima al Milano Film Festival il 4 giugno!

“Mani nude” di Mauro Mancini, al cinema dal 5 giugno e in anteprima il 4 giugno al Milano Film Festival, è la storia di Davide ( Francesco Gheghi ) e Minuto ( Alessandro Gassmann ) che affonda le sue radici nelle paure e nei sentimenti più disturbanti di un uomo e di un ragazzo, che sono entrambi vittime di un destino più grande di loro. A FqMagazine i protagonisti Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi e il regista Mauro Mancini. Alessandro Gassmann: “I deboli sono cattivi, i deboli fanno male, i forti fanno la pace” – Del romanzo mi ha colpito la possibilità di andare dritti dentro l’inferno e, come reazione, cercare una via d’uscita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fermare le guerre a Gaza e Ucraina? I deboli sono cattivi, i forti fanno la pace. L’uomo è capace di sentimenti violenti”: così Alessandro Gassmann

