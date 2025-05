Femminicidio Martina Carbonaro scontro tra l’influencer Valeria Angione e De Luca | ‘Il problema non è lei’

La tragica morte di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa dall'ex fidanzato, ha acceso un acceso dibattito in Italia sul femminicidio. Valeria Angione e De Luca si scontrano sulla vera essenza del problema: non è solo la persona coinvolta, ma una società che ancora fatica a riconoscere la violenza di genere. Questo dramma ci invita a riflettere e agire, perché ogni vita conta e ogni voce merita di essere ascoltata.

Una tragedia che scuote le coscienze: Martina uccisa a 14 anni. Il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, ha sollevato un'ondata di indignazione e riflessione in tutta Italia. L'episodio, gravissimo per la sua brutalità e per l'età giovanissima della vittima, ha suscitato reazioni forti anche da parte del mondo politico e culturale. Tra queste, quelle del governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto durante il Green Med Expo & Symposium – Stati Generali sull'Ambiente 2025, che ha espresso perplessità sull'età della giovane e sulla mancanza di intervento da parte degli adulti.

Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato"

Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée.

