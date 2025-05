Femminicidio Martina Carbonaro oggi convalida del fermo per l' ex fidanzato Alessio Tucci

Oggi, nel carcere di Poggioreale, si svolgerà l'udienza di convalida del fermo per Alessio Tucci, l'ex fidanzato che ha confessato l'orribile omicidio di Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni. Questo caso riaccende il dibattito sul femminicidio e la violenza giovanile in Italia, portando alla luce un problema drammatico che coinvolge le nuove generazioni. È fondamentale affrontare questa emergenza per costruire un futuro più sicuro.

Si terrà oggi nel carcere di Poggioreale di Napoli l’udienza di convalida del fermo per Alessio Tucci, l’ex fidanzato di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa a pietrate lo scorso 26 maggio ad Afragola (Napoli). I reati contestati al 19enne, che ha confessato il femminicidio, sono di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. La Procura di Napoli Nord, inoltre, ha fissato per il prossimo 3 giugno il conferimento dell'incarico al perito per l'autopsia che dovrebbe tenersi lo stesso giorno. Nel frattempo, ieri il padre della vittima ha rotto il silenzio su Tucci: “Avevo in macchina l’assassino di mia figlia e non lo sapevo”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Femminicidio Martina Carbonaro, oggi convalida del fermo per l'ex fidanzato Alessio Tucci

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita

Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.

