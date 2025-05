Femminicidio Martina Carbonaro il padre di Alessio Tucci | Chiedo scusa è sempre stato un bravo ragazzo Era innamorato non ossessionato

Un tragico femminicidio scuote l’Italia e riaccende il dibattito sul tema della violenza di genere. Domenico Tucci, padre di Alessio, si scusa per un gesto inaccettabile, definendo suo figlio "un bravo ragazzo". Questa frase fa riflettere: quanto conosciamo davvero le persone a noi vicine? La storia di Martina Carbonaro ricorda che l’amore non può giustificare la violenza. È tempo di affrontare la cultura dell'ossessione e promuovere relazioni sane.

“Mi sento solo di chiedere scusa per ciò che è accaduto”: sono le parole di Domenico Tucci, il padre di Alessio, il 19enne che ha ucciso l’ex fidanzata di 14 anni Martina Carbonaro. Intervistato dal Corriere della Sera, l’uomo ha dichiarato: “Non ci aspettavamo che mio figlio potesse arrivare a tanto, ha negato e mentito anche con me fino all’ultimo. Chiedo scusa a tutti, al mondo anche da parte di mio figlio Alessio. Io, mia moglie e le mie figlie siamo distrutti. La nostra famiglia è distrutta”. Tucci, poi, parla di Martina: “Per noi Martina era come una figlia, è cresciuta a casa mia. Le volevamo bene. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Femminicidio Martina Carbonaro, il padre di Alessio Tucci: “Chiedo scusa, è sempre stato un bravo ragazzo. Era innamorato, non ossessionato”

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita

Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.

