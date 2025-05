Femminicidio Martina Carbonaro il giudice convalida il fermo di Alessio Tucci che resta in carcere

La tragedia di Martina Carbonaro riaccende i riflettori su un fenomeno drammatico e purtroppo in crescita: il femminicidio. Il fermo di Alessio Tucci, reo confesso dell'orrendo delitto, segna un momento cruciale nella lotta contro la violenza sulle donne. Ogni storia come questa ci ricorda quanto sia urgente lavorare per una società più sicura e rispettosa. È fondamentale non perdere di vista l'importanza della prevenzione e dell'educazione.

Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord ha convalidato il fermo ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Alessio Tucci, il 18enne reo confesso di aver ucciso la 14enne Martina Carbonaro, uccisa a colpi di pietra in un casolare abbandonato di Afragola, non molto lontano dal luogo dove la vittima abitava. Il 3 giugno è previsto il conferimento dell’incarico al perito della procura che eseguirà l’esame autoptico. Tucci è accusato omicidio pluriaggravato e di occultamento di cadavere. Il giovane l’ha colpita quando lei, dopo aver rifiutato l’abbraccio, gli ha girato le spalle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Martina Carbonaro, il giudice convalida il fermo di Alessio Tucci che resta in carcere

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita

Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.

