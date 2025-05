Femminicidio di Vasilica Potencu una folla di legnanesi in piazza San Magno | Basta violenza e morte ci vogliamo vive

Una folla commossa ha invaso piazza San Magno a Legnano per dire basta alla violenza contro le donne. Oggi, 30 maggio 2025, la manifestazione in memoria di Vasilica Potencu ha unito la comunità in un grido collettivo di giustizia e solidarietà . In un momento in cui il tema del femminicidio è più che mai attuale, queste iniziative diventano fondamentali per spezzare il silenzio e chiedere un futuro senza paura. La voce di Legnano si fa sentire

Legnano (Milano), 30 maggio 2025 – Il dolore, la rabbia, la richiesta (l'ennesima) di giustizia. La voglia di stare insieme, per condividere un momento di riflessione, di vicinanza ai parenti della vittima, alla comunità legnanese. C'erano tutti questi sentimenti alla manifestazione contro i femminicidi che si è tenuta questo pomeriggio in piazza San Magno dopo l'omicidio, domenica 25 maggio, di Vasilica Potincu. Grande la partecipazione, con più di 300 persone che hanno riempito il cuore della città davanti alla basilica e a palazzo Malinverni, sede del municipio. Alla mobilitazione hanno partecipato anche il sindaco Lorenzo Radice e l'assessora all'Inclusività Ilaria Maffei.

Femminicidio a Legnano: operaio fermato per l'omicidio di Vasilica Potincu

Un tragicissimo episodio di femminicidio ha scosso Legnano, dove Vasilica Potincu, una donna di 35 anni, è stata uccisa a coltellate.