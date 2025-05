Femminicidio di Martina Lilli Gruber cerca di accusare la destra Cacciari la zittisce | Ma che c’entra?

Il femminicidio di Martina riaccende il dibattito sulla violenza di genere, ma le polemiche politiche rischiano di distogliere l'attenzione dal problema reale. Lilli Gruber tenta di attribuire responsabilità alla destra, ma Cacciari smonta l’argomento con lucidità. Questo episodio mette in luce quanto sia necessario un confronto serio e senza strumentalizzazioni. Solo così potremo affrontare il dramma della violenza sulle donne con la giusta urgenza.

Il triste tentativo di Lilli Gruber di scaricare sulla destra, “Dio, Patria e famiglia”, l’impossibilità di fare “educazione sessuale” nelle scuole, è finito con una figuraccia della giornalista. Non tutti, a sinistra, ragionano con gli stessi schemi dell’ex europarlamentare del Pd, conduttrice di “ Otto e mezzo ” sulla Sette. L’altra sera si parlava del terribile femminicidio di Martina Carbonaro, ad Afragola, e in collegamento c’era il filosofo Massimo Cacciari, a sua volta storico esponente della sinistra, ma con una visione decisamente meno micragnesca dal punto di vista politico. “Oggi occorrerebbe una buona politica che finanzia una buona scuola – ha affermato Cacciari – che incentiva e promuove una buona cultura nelle scuole, buone letture, inquadramento storico delle grandi trasformazioni antropologiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Femminicidio di Martina. Lilli Gruber cerca di accusare la destra, Cacciari la zittisce: “Ma che c’entra?”

Travaglio sorprende Lilli Gruber: “Ha fatto la cosa giusta a non partecipare al vertice dei Volenterosi”

Durante una puntata di Otto e mezzo, Marco Travaglio sorprende ancora, appoggiando la scelta di Giorgia Meloni di non partecipare al vertice dei “Volenterosi”.

