Femminicidio di Martina Carbonaro Vincenzo De Luca | Un problema fidanzarsi a 12 anni Bufera per le parole del governatore

Il femminicidio di Martina Carbonaro ha scosso profondamente l'Italia, riaccendendo un dibattito cruciale sul tema delle relazioni giovanili. Le parole del governatore De Luca, che ha sollevato polemiche sulla possibilità di fidanzarsi a soli 12 anni, mettono in luce una realtà inquietante: l'urgenza di proteggere i giovani da dinamiche tossiche. Un'opportunità per riflettere e agire, prima che sia troppo tardi. La società è pronta a confrontarsi con queste sf

Femminicidio di Martina Carbonaro, le presa di posizione del governatore campano genera il caos: il dibattito.

Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato"

Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée.

"Io ho letto sui giornali la vicenda della ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni, ho letto che era fidanzata da due anni con un ragazzo, cioè da quando aveva 12 anni. Non so... È difficile".

"Io ho letto sui giornali la vicenda della ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni, ho letto che era fidanzata da due anni con un ragazzo, ...

Botta e risposta tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l'influencer Valeria Angione sul femminicidio di Martina Carbonaro.