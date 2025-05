Femminicidio di Martina Carbonaro De Luca | Era fidanzata a 12 anni è un problema | VIDEO

Il tragico femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a soli 14 anni da un ex fidanzato, riaccende il dibattito su relazioni precoci e violenza di genere. Le parole del governatore De Luca, che richiamano l'attenzione sul fidanzamento iniziato a 12 anni, evidenziano una realtà inquietante: la maturità emotiva non sempre è allineata con l'età. Un tema urgente che richiede una riflessione collettiva per proteggere le giovani vite.

È polemica sulle dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che, commentando il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato, il 19enne Alessio Tucci, ha sottolineato il fatto che la giovane fosse fidanzata da quando aveva 12 anni. Intervenuto agli Stati generali sull’ambiente 2025 in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il presidente campano ha dichiarato: “Ho letto sui giornali la vicenda di questa ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni. Ho letto che era fidanzata da 2 anni con un ragazzo. 12 anni. Non so. È difficile, diciamo”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Femminicidio di Martina Carbonaro, De Luca: “Era fidanzata a 12 anni, è un problema” | VIDEO

Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato"

Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée.

