La tragedia di Martina Carbonaro ad Afragola scuote l'Italia e riaccende il dibattito sulla violenza di genere. La reazione della Meloni, carica di emozione e impotenza, mette in luce la fragilità del progresso. È un momento cruciale: come possiamo davvero proteggere le nuove generazioni? La sua testimonianza è un richiamo a riflettere sull’urgenza di azioni concrete e sulla necessità di una cultura del rispetto. Non possiamo rimanere indifferenti.

Ha risposto da presidente del consiglio, ma c'era la vibrazione di una madre. La tragedia di Afragola - dove la quattordicenne Martina Carbonaro è stata uccisa dall’ex fidanzato - «mi ha lasciato senza fiato». Giorgia Meloni non ha nascosto lo scoramento. Sul tema della violenza "abbiamo lavorato tanto - ha aggiunto - Ma delle volte ti senti veramente disarmato, non so come dire, perché le leggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Femminicidio di Afragola, il dolore della Meloni per Martina: "Mi sento disarmata"

Femminicidio ad Afragola, parla Meloni: “Delitto spietato, mi colpisce come genitore. Violenza cieca e possessiva, occorre svolta culturale”

Il femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, un tragico delitto spietato, ha scosso profondamente l'intera comunità e riacceso il dibattito sulla violenza di genere.

