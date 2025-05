Femminicidio di Afragola i genitori di Martina denunciano la deriva e l' odio social

Il femminicidio di Martina Carbonaro scuote il paese e accende un dibattito urgente sulla violenza di genere e l'odio che avvolge i social. I genitori della giovane vittima denunciano gli insulti ricevuti, un riflesso di una società che spesso ignora le vere cause di tali tragedie. È fondamentale non solo condannare gli atti di violenza, ma anche promuovere il rispetto e l'educazione. Un cambio culturale è possibile, e deve partire da noi.

«La verità è che l'hanno ammazzata i genitori, ignoranti», «voi (i genitori) siete dei terroni. siete delle bestie. in Italia gli ignoranti non dovrebbero fare i figli. i cani sono meglio di voi». Accompagnato dal suo avvocato Sergio Pisani, Marcello Carbonaro, padre Martina Carbonaro - la 14enne uccisa dall'ex a colpi di pietra ad Afragola - nel tardo pomeriggio si è recato dai carabinieri.

La tragica vicenda di Martina Carbonaro ha acceso un acceso dibattito sui social, rivelando il lato oscuro della comunicazione online.

